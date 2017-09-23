Читатель спрашивает: Дозволено ли проклинать Йезида?

В этом вопросе мнения ученых различно. На основании бесспорных исторических фактов доказано, что Йезид был грешником, падким на вино, безнравственным, жестоким человеком, отрицал Коран и возможность его ниспослания Аллахом. Вместе с тем, некоторые ученые позиционируют его как грешника, но не считают достойным проклятья. А некоторые вообще предполагают, что Йезид впоследствии раскаялся в содеянном и покаялся. Часть ученых придерживается мнения, что сведения о причастности Йезида к трагедии в Кербела не соответствует действительности. Ученые шиитского мазхаба же единогласны во мнении, что Йезид достоин проклятья, и что это даже является обязанностью мусульман. Некоторые из ученых ахли-сунны в прокляли Йезида и в своих книгах призывали к этому (например, Ахмад ибн Ханбал, Алуси, Суюти, Тафтазани, Ибн Джовзи, Шовкани, Йафеи и др.). А некоторые ученые, например, Газзали, Ибн Теймиййа, Ибн Хаджар Хейсами хоть и осуждали действия Йезида, все же запрещали проклинать его.