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Новости » Новости по миру

Президент Азербайджана: «Теракты, совершенные прикрывающимися именем ислама силами, являются самой большой несправедливостью к мусульманам»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо участникам конференции «Исламская солидарность на примере турецко-азербайджанских отношений».

Как сообщает турецкое бюро АПА, письмо зачитал председатель Госкомитета по делам с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

В письме отмечено, что сегодня в разных уголках мира мусульмане сталкиваются с такими серьезными проблемами как разделение на течения, экстремизм, религиозный радикализм и терроризм. Теракты, совершенные не имеющими никакого отношения к нашей религии и скрывающихся под именем Ислама силами, являются самой большой несправедливостью по отношению к мусульманам: «Большинством жертв совершаемых сегодня в мире терактов являются именно мусульмане. Исламская солидарность является призывом и требованием времени для предотвращения разделения на течения, которое приводит к войнам и конфликтам в исламском мире, религиозного экстремизма и террора, постепенно усиливающейся исламофобии, геноцида мусульман в разных странах, достижения развития и процветания исламского мира. На древней земле Азербайджана, который расположен на пересечении Востока и Запада, на протяжении всей истории жили в мире и благополучии представители различных религий и культур. 2016 год в нашей стране был объявлен годом мультикультурализма, а 2017 год – годом Исламской солидарности, что стало своего рода призывом к миру, дружбе, взаимоуважению, совместному проживанию, вкладом в достижение этого».

Ильхам Алиев отметил, что дружественные и братские отношения между Турцией и Азербайджаном являются одним из ярчайших примеров исламской солидарности. Глава государства выразил уверенность, что проходящая в Стамбуле конференция сыграет важную роль в укреплении солидарности между исламскими странами.


Опубликовано:25 Сентябрь, 2017  15:40, ]]>Печать]]>
 
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