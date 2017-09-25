Читатель спрашивает: Кто из сподвижников впервые открыто прочитал аяты Корана перед мушриками Мекки?

Этим сподвижником был Абдуллах ибн Масуд. Он был из первых мусульман, красиво читал Коран, прекрасно знал тафсир. В первые годы Ислама мусульмане жили с желанием открыто прочитать в обществе аяты Корана. Первым это сделал обладающий очень слабым организмом Абдуллах. Он встал рядом с Каабой и начал читать наизусть перед идолопоклонниками суру «Рахман». Услышав его, важные персоны Мекки поколотили его. Раненный, истекающий кровью, Абдуллах вернулся к Пророку (с) и рассказал о случившемся. Высоко оценив смелость Абдуллаха, Пророк (с) вознес о нем молитву.