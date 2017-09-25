Шехиды Кербала неарабского происхождения

Среди сподвижников, вставших на защиту Иама Хусейна (а) и ставших шахидами в день Ашура в Кербела, наряду с арабами были лица неарабского происхождения. В книгах по истории отмечается, что в составе этого маленького отряда, который состоял из представителей почти всех больших арабских племен, были также лица турецкого, эфиопского и персидского происхождений. Ниже вкратце приводятся некоторые сведения о них.

Помощник-турок

Практически все авторы, описавшие трагедию в Кербела, отмечают присутствие среди шахидов лица турецкого происхождения. Что касается его имени и личности, информация в источниках противоречива. В источниках этот шахид упоминается как "помощник-турок", "Аслам" и "Вазех".

Покойный Шейх Шамсуддин в книге "Ансаруль-Хусейн" отмечает, что Табари отметил его имя, как "Сулейман". Шейхут-таифа Туси же в книге "Риджал" пишет, что слуга Имама Хусейна (с) по имени Салим (или Сулейм) стал шахидом вместе с ним. После короткого анализа Шейх Шамсуддин выдвигает такое мнение: "Предполагаем, что убитого в Кербела помощника звали не Салим и не Сулейман, его имя Аслам" (стр.83).

В книге "Даиратуль-маарифи-ташаййо" ("Шиитская энциклопедия") указывается, что отца Аслама звали Амр (II, 161). В этой книге также написано: "Из некоторых источников, в том числе из книги "Василатуд-дарейн" становится понятно, что отец Аслама был из окрестностей Газвина, из Дейламана". В указанной работе "Василатуд-дарейн" (стр.100) написано: "Отец Аслама Амр был турком (он был представителем турков из Дейлама вблизи Газвина)". В произведении Сейида Мустафы Хусейни Дашти "Маариф и маарийф" названный турок упоминается под именем "Вазех".

Знаменитый шиитский ученый Алламе Мохсин Амин в книге "Айануш-шиа" представил в списке шахидов Кербела Аслама и Вазеха как разных людей. Согласно этому списку, турок-Аслами был слугой Имама Хусейна (а), а Вазехи-руми – шехида Кербела Хариса Салмана ("Айануш-шиа", I, 610-612).

В некоторых источниках утверждается, что турок был слугой Хурра (Ибн Шахрашуб. Манагибу Али-Аби Талиб, IV, 113). Однако согласно достоверным историческим преданиям, после смерти брата Имама Хасана (а) Имам Хусейн (а) купил слугу-турка. Согласно единому мнению историков Ашуры, названный турок был чтецом Корана, прекрасным стрелком и смелым пехлеваном. Он записывал заметки и письма Имама Хусейна (а). В некоторых преданиях указывается, что турок Аслами знал Коран наизусть и читал Священную книгу каждую ночь. В день Ашуры он показал на поле брани беспримерное мужество, отправив в Ад 70 врагов. Имам Хусейн (а) пришел к 7-ми шахидам и простился с ними. Одним из них был Аслам.

Шейх Аббас Гумми в книге "Нафасуль-махмум ва нафсатуль-масдур" (стр.135) после описания мужества турка, пишет: "Имам Хусейн (а), выразив свою любовь к своему помощнику-турку, прижал лицо к его лицу. Хотя с другими сподвижниками не поступал подобным образом. С одной стороны, Имам, таким образом, лелеял своего помощника, находящегося на чужбине. С другой стороны, слуга был удостоен такой чести, достигнув вершин нравственного совершенства, а также за знание Корана наизусть".

В источниках пересказывается раджаз, который прочел Аслам на поле битвы. Перевод этого раджаза таков: "От моих ударов вскипят моря, стрелы заслонят небо. Душа завистливого и чванливого врага разверзнется, увидев меч в моих руках". Однако интересно, что в произведении поэта XIII века Мирза Ибрахима Джовхари "Туфануль-бука фи магатилиш-шухада" (написанная на персидском языке, эта книга в свое время была весьма знаменита, читалась на траурных церемониях), после раджаза Аслама на арабском языке приводится комментарий самого поэта.

Чернокожий Джовн

Слуга Имама Хусейна (а) Джовн был родом из Нубии, а полное имя его звучит так: Джовн ибн Хувейй ибн Гатада ибн Авар ибн Саида ибн Овн ибн Кааб ибн Хувейй. В свое время он прислуживал бывшему сподвижнику Пророка (с) Абузару. После ссылки Абузара в Рабазу и его смерти, Джовн начал прислуживать Ахли-бейту. Он служил Его Светлости Али (а), а затем Имаму Хусейну (а). Имам Хусейн (а) обязал его прислуживать своему сыну Имаму Зейнуль-абидину (а).

Джовн был чернокожим, был большим мастером в оружейном деле. Он сопровождал Ахли-бейт от Медины до Кербела. В ночь Ашура Джовн по разрешению Имама Хусейна (а) заточил оружие сподвижников и привел их в боевое состояние.

В день Ашура, когда вокруг Имама Хусейна (а) стали редеть ряды воинов, Джовн подошел к Его Светлости и попросил разрешения отправиться на поле брани. Имам ответил Джовну, что освобождает его и снимает с него ответственность клятвы верности, он может отправиться куда хочет. Однако этот преданный слуга ответил: "Я служил вам в добрые и благополучные дни, не хочу оставлять вас и в этот трудный день. Хоть кожа моя черна, а от меня исходит не очень хороший запах, я не уйду. Я стану шахидом, чтобы моя черная кровь смешалась с Вашей достойной кровью!".

Похвалив непоколебимое мужество Джовна, Имам разрешил ему отправиться в битву. Джовн смело и достойно бился с врагом. Наконец, после того, как убил 25 врагов, стал шахидом.

Имам Хусейн (а) пришел к телу Джовна, положил его голову к себе на колени и сказал: "Господи, освети лицо Джовна, сделай аромат тела приятным. Призови его в Судный день в ряду хороших людей. Создай дружбу между ним и Мухаммадом (с) и Али-Мухаммадом (а)!".

В хадисах утверждается, что после трагедии Ашура, когда хоронили шахидов, от тела Джовна исходил аромат мускуса.

Наср ибн Абу Нейзар

В начале дня Ашура вражеское войско перешло в массовое наступление на маленький отряд Имама Хусейна (а). При подавлении этого наступления приблизительно 50 сподвижников стали шахидами. Одним из них был Наср ибн Абу Нейзар. Его отец был освобожденным слугой Имама Али (а). Некоторые историки считали Абу Нейзара даже потомком Наджаши (падишаха Эфиопии); будто он принял Ислам по предложению Его Светлости Мухаммада (с). А некоторые писали, что он был иранским царевичем.

После смерти Его Светлости Али (а) и Имама Хасана (а), Наср присоединился к Имаму Хусейну (а) и сопровождал его от Медины до Кербела.