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Опубликованы предварительные результаты референдума, состоявшегося на севере Ирака

Опубликованы предварительные результаты референдума, состоявшегося на севере Ирака. Как сообщает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, по данным Высшей независимой комиссии по референдуму и выборам в Курдистане, более 93% участников поддержали независимость региона. Об этом свидетельствуют данные подсчета 282 тыс. голосов (около 9% проголосовавших).

Как заявил председатель комиссии, против независимости проголосовали 6,71% избирателей. Он отметил, что результаты могут меняться, так как подсчет продолжается. Официальные итоги будут оглашены 28 сентября.

При этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил беспокойство о проведении референдума в иракском Курдистане, выразив приверженность суверенитету, территориальной целостности и единству Ирака. "Сегодняшний референдум в регионе Курдистан в Ираке может привести к дестабилизации ситуации", - говорится в заявлении главы ООН.


Опубликовано:26 Сентябрь, 2017  10:14, ]]>Печать]]>
 
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