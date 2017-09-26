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Совет безопасности ООН обсудит ситуацию в Мьянме 28 сентября.
Как передает İslam.azt, об этом сообщает AFP со ссылкой на дипломатические источники.
«Совбез ООН обсудит ситуацию в Мьянме в четверг», — пишет агентство.
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