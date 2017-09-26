Террористы ИГ сжигают сигареты и музыкальные инструменты в Дарае

В сирийской провинции Дараа, так называемая религиозная полиция ИГ, также известная как «Hisbah», конфисковала у местных жителей сигареты и музыкальные интсрументы.

Как передает Islam.az со ссылкой на Almasdarnews, в понедельник террористы ИГ опубликовали фотографии, на которых изображены боевики, сжигающие сигареты и музыкальные инструменты, конфискованные боевиками ИГ в населенных пунктах на границы с Израилем и Иорданией.

Отметим, что ИГ контролирует анклав, состоящий примерно из 20 деревень, расположенных в юго-западной сельской местности Дараа.