В Мьянме продолжаются преступления против мусульман

Мусульмане-рохинья, которым удалось бежать из Мьянмы в Бангладеш, рассказывают, что насилие и преступления против мусульманского населения штата Аракан продолжаются.

Как сообщают бангладешские СМИ, несмотря на заявление госсоветника и главы МИД Мьянмы Аун Сан Су Чжи от 19 сентября о том, что армия не проводит операций в Аракане с пятого сентября, насилие против мусульман-рохинья продолжается, передает Islam.az со ссылкой на "Анадолу".

«На прошлой неделе военные убили моего мужа. Я была вынуждена вместе с детьми бежать в горы и прятаться там. На протяжении двух дней мы пили только воду. После того, как все стихло, мы решили вернуться домой. Но военные снова пришли и сравняли нашу деревню с землей», - рассказывает мусульманка из Аракана Уммю Гюльсум, прибывшая вместе с четырьмя детьми в лагерь беженцев Кутупалонг в приграничном с Араканом селении Шах Порир Двип в Бангладеш.

Как рассказывают беженцы, им приходится прятаться в горах, а ночью бежать в Бангладеш.

Жители селения Шах Порир Двип утверждают, что клубы дыма от домов, подожженных в Аракане двумя днями ранее, можно увидеть с противоположенного берега реки.

На спутниковых снимках, полученных международными правозащитными организациями, видно, что в Аракане сожжены по меньшей мере 200 мусульманских сел.

Атаки на мусульман в провинции Аракан на севере Мьянмы усилились 25 августа и предпринимаются под предлогом «борьбы с вооруженными боевиками». Гуманитарная ситуация в регионе резко ухудшилась. Число жителей провинции Аракан, бежавших в Бангладеш, достигло 436 тысяч.