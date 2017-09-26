Армяне нарушили режим прекращения огня 131 раз за сутки

Подразделения ВС Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 131 раз.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Мосесгех, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гаймаглы, Ферехли Газахского района, в селах Агдам, Коханеби Товузского района, в селах Геяли, Заманлы Гедабекского района.

Позиции Вооруженных cил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Шураабад, Баш Карвенд, Джевахирли, Гарагашлы, Ширванлы, Кенгерли, Сарыджалы, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.