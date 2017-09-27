Король Саудовской Аравии впервые в истории позволил женщинам управлять автомобилем

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Саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд впервые в истории королевства даровал женщинам право управлять автомобилем.
Как передает Islam.az, об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия".
Реформа вступит в силу в июне 2018 года.
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