Король Саудовской Аравии впервые в истории позволил женщинам управлять автомобилем

Саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд впервые в истории королевства даровал женщинам право управлять автомобилем.

Как передает Islam.az, об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия".

Реформа вступит в силу в июне 2018 года.