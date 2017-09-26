Читатель спрашивает: Кого называют «ахли-суффа»?

После переселения в Медину большая часть мухаджиров не имела крова. Поэтому около 400 переселенцев расположилась на широком тротуаре у мечети Пророка (с) (в переводе «ахли-суффа» означает «люди с тротуара», «живущие на тротуаре»). Днем эти люди собирали хворост в пустыне, а в свободное время читали Коран и занимались богослужением. Пророк (с) с большим почтением относился к ахли-суффе. Суффа была первым медресе мусульман. Здесь мусульман обучали Корану и шариату. Приезжающие в Медину из других мест также останавливались здесь. Расходы этих людей оплачивали зажиточные горожане.

Согласно некоторым сведениям, ахли-суффа были первыми суфиями. И даже слово «суфий» возникло именно по этой причине.