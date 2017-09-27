ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Желательные деяния первого дня месяца мухаррам Желательные деяния первого дня месяца мухаррам
Искажения событий Ашура Искажения событий Ашура
Из какой земли изготавливают мохур? Из какой земли изготавливают мохур?
Дозволено ли проклинать Йезида? Дозволено ли проклинать Йезида?
Опубликованы предварительные результаты референдума, состоявшегося на севере Ирака Опубликованы предварительные результаты референдума, состоявшегося на севере Ирака

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Сен.2017
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Новости » Новости по миру

Впервые в истории ОИС: Доклад «О положении мусульманской молодежи»

26 сентября в Стамбуле при организации Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) была проведена международная конференция высшего уровня под названием «Положение Мусульманской Молодежи», посвященная Дню Молодежи стран ОИС, проведение которого впервые стартовало с этого года. Одновременно на конференции была проведена презентация первого в истории ОИС доклада, отражающего положение мусульманской молодежи в странах ОИС.

На официальной церемонии открытия мероприятия, где выступили Министры Молодежи и Спорта Азербайджана, Турции, Катара, Палестины и другие официальные лица, приняли участие высокопоставленные представители ОИС и ООН, руководители дипломатического корпуса, находящегося в Стамбуле, а также молодые лидеры и представители молодежных организаций из более 30 стран.

В своем выступлении на церемонии открытия мероприятия председатель Молодежного Форума ОИС, посол Эльшад Искендеров в первую очередь акцентировал внимание на проблемах, с которыми столкнулся исламский мир, при этом отмечая, что именно представители молодежи, как правило, являются первыми жертвами в этом процессе.. «А разрешение проблем лежит через развитие современной мусульманской молодежи, их образования, обеспечения рабочими местами, экономической самостоятельностью. Именно с этой точки зрения, впервые в истории ОИС совместно подготовленный институтами этой организации Доклад «О Положении Мусульманской Молодежи»,  сможет прояснить цели, направленные на будущее» - добавил Э.Искендеров.

Затем была представлена краткая презентация мероприятий, проведенных в рамках программы «День Молодежи», которая была обьявлена резолюцией, принятой на 44-ой сессии Министров Иностранных Дел ОИС по инициативе Молодежного Форума ОИС, в странах-членах начиная с 3 сентября сего года. Была отмечена их важность, а также обсуждались перспективы дальнейших проектов.

На конференции было объявлено, что этот день был выбран в качестве особой знаменательности церемонии открытия штаб-квартиры Молодежного Форума ОИС 3 сентября, 2006 года в Стамбуле, на котором принимали участие президенты Турции и Азербайджана Раджап Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев. Председатель Молодежного Форума ОИС Эльшад Искендеров, отметил, что это является знаком высокой оценки со стороны ОИС успешным международным инициативам Азербайджана и Турции, и добавил, что лозунгом всех проведенных в этом году мероприятий в рамках проекта «Дня Молодежи» стран ОИС, стал слоган «Солидарность в действии», которая была выбрана в поддержку инициативы президента Азербайджана господина Ильхама Алиева, обьявившего 2017-ый год, годом «Исламской Солидарности».

В конце мероприятия состоялся официальный прием в честь Дня Молодежи ОИС.


Опубликовано:27 Сентябрь, 2017  11:44, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
27 Сентябрь, 2017
В ООН призвали власти Мьянмы остановить преследования мусульман-рожинджа
27 Сентябрь, 2017
Россия уничтожила командиров "Джебхат ан-Нусры"
27 Сентябрь, 2017
Боевики ИГИЛ захватили в заложники иракских полицейских
27 Сентябрь, 2017
Аэропорт Кабула подвергся ракетному обстрелу, все рейсы отменены
27 Сентябрь, 2017
Король Саудовской Аравии впервые в истории позволил женщинам управлять автомобилем

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
27 Сентябрь, 2017

Исторические корни восстания Ашуры
27 Сентябрь, 2017
В ООН призвали власти Мьянмы остановить преследования мусульман-рожинджа
27 Сентябрь, 2017
Россия уничтожила командиров "Джебхат ан-Нусры"
27 Сентябрь, 2017
Боевики ИГИЛ захватили в заложники иракских полицейских
27 Сентябрь, 2017

Впервые в истории ОИС: Доклад «О положении мусульманской молодежи» Фотолента
27 Сентябрь, 2017
Аэропорт Кабула подвергся ракетному обстрелу, все рейсы отменены
27 Сентябрь, 2017

Кого называют «ахли-суффа»? Ислам в вопросах
27 Сентябрь, 2017
Король Саудовской Аравии впервые в истории позволил женщинам управлять автомобилем
27 Сентябрь, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 131 раз за сутки
26 Сентябрь, 2017
В Мьянме продолжаются преступления против мусульман
26 Сентябрь, 2017
Террористы ИГ сжигают сигареты и музыкальные инструменты в Дарае
26 Сентябрь, 2017
Совбез ООН обсудит ситуацию в Мьянме
26 Сентябрь, 2017

Опубликованы предварительные результаты референдума, состоявшегося на севере Ирака
26 Сентябрь, 2017

Шехиды Кербала неарабского происхождения
26 Сентябрь, 2017

Кто из сподвижников впервые открыто прочитал аяты Корана перед мушриками Мекки? Ислам в вопросах
26 Сентябрь, 2017

Цены на бензин в КНДР выросли в три раза из-за санкций
26 Сентябрь, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 152 раза за сутки
25 Сентябрь, 2017

В Керкуке объявлено чрезвычайное положение
25 Сентябрь, 2017

Президент Азербайджана: «Теракты, совершенные прикрывающимися именем ислама силами, являются самой большой несправедливостью к мусульманам»
25 Сентябрь, 2017
Эрдоган обсудил с Роухани предстоящий референдум в Иракском Курдистане
25 Сентябрь, 2017

Российский генерал-лейтенант погиб в Сирии
25 Сентябрь, 2017

В Ираке погибли 300 граждан Азербайджана
25 Сентябрь, 2017
Трамп запретил въезд в США гражданам еще трех стран
25 Сентябрь, 2017

Дозволено ли проклинать Йезида? Ислам в вопросах
25 Сентябрь, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 148 раз за сутки
25 Сентябрь, 2017

Консул Заби Ахундов посетил азербайджанского ребенка в детском доме в Ираке
24 Сентябрь, 2017

В Азербайджане отмечается месяц Мухаррам Фотолента
23 Сентябрь, 2017

Искажения событий Ашура
23 Сентябрь, 2017

Саудовский религиозный деятель отстранен за сомнения в уме женщин
23 Сентябрь, 2017

Из какой земли изготавливают мохур? Ислам в вопросах
23 Сентябрь, 2017

Дональд Трамп: с лидером КНДР давно следовало покончить
© 2017 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com