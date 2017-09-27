Впервые в истории ОИС: Доклад «О положении мусульманской молодежи»

26 сентября в Стамбуле при организации Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) была проведена международная конференция высшего уровня под названием «Положение Мусульманской Молодежи», посвященная Дню Молодежи стран ОИС, проведение которого впервые стартовало с этого года. Одновременно на конференции была проведена презентация первого в истории ОИС доклада, отражающего положение мусульманской молодежи в странах ОИС.

На официальной церемонии открытия мероприятия, где выступили Министры Молодежи и Спорта Азербайджана, Турции, Катара, Палестины и другие официальные лица, приняли участие высокопоставленные представители ОИС и ООН, руководители дипломатического корпуса, находящегося в Стамбуле, а также молодые лидеры и представители молодежных организаций из более 30 стран.

В своем выступлении на церемонии открытия мероприятия председатель Молодежного Форума ОИС, посол Эльшад Искендеров в первую очередь акцентировал внимание на проблемах, с которыми столкнулся исламский мир, при этом отмечая, что именно представители молодежи, как правило, являются первыми жертвами в этом процессе.. «А разрешение проблем лежит через развитие современной мусульманской молодежи, их образования, обеспечения рабочими местами, экономической самостоятельностью. Именно с этой точки зрения, впервые в истории ОИС совместно подготовленный институтами этой организации Доклад «О Положении Мусульманской Молодежи», сможет прояснить цели, направленные на будущее» - добавил Э.Искендеров.

Затем была представлена краткая презентация мероприятий, проведенных в рамках программы «День Молодежи», которая была обьявлена резолюцией, принятой на 44-ой сессии Министров Иностранных Дел ОИС по инициативе Молодежного Форума ОИС, в странах-членах начиная с 3 сентября сего года. Была отмечена их важность, а также обсуждались перспективы дальнейших проектов.

На конференции было объявлено, что этот день был выбран в качестве особой знаменательности церемонии открытия штаб-квартиры Молодежного Форума ОИС 3 сентября, 2006 года в Стамбуле, на котором принимали участие президенты Турции и Азербайджана Раджап Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев. Председатель Молодежного Форума ОИС Эльшад Искендеров, отметил, что это является знаком высокой оценки со стороны ОИС успешным международным инициативам Азербайджана и Турции, и добавил, что лозунгом всех проведенных в этом году мероприятий в рамках проекта «Дня Молодежи» стран ОИС, стал слоган «Солидарность в действии», которая была выбрана в поддержку инициативы президента Азербайджана господина Ильхама Алиева, обьявившего 2017-ый год, годом «Исламской Солидарности».

В конце мероприятия состоялся официальный прием в честь Дня Молодежи ОИС.