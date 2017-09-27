Боевики ИГИЛ захватили в заложники иракских полицейских

Боевики группировки "Исламское государство" взяли в заложники не менее 30 полицейских в городе Рамади в центральной части Ирака, сообщает Al Jazeera.

По информации телеканала, на юго-западе Рамади - административного центра провинции Анбар - остаются несколько очагов сопротивления боевиков ИГ.

Отметим, что 16 сентября правительственные силы Ирака начали масштабное наступление на позиции экстремистов в Анбаре. В военной кампании задействованы армейские подразделения, шиитское народное ополчение и пограничные войска. В их задачу входит, в частности, освобождение еще удерживаемых боевиками городов Акашат, Ана и Рава.