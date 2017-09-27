В ООН призвали власти Мьянмы остановить преследования мусульман-рожинджа

Cемь экспертов ООН обратились к правительству Мьянмы с совместным призывом прекратить насилие в отношении мусульман-рохинджа и пресекать серьезные нарушения прав человека, сообщает Islam.az со ссылкой на пресс-службу ООН.

С этим призывом эксперты ООН выступили спустя месяц после трагических событий в мьянманском штате Ракхайн. В ночь на пятницу, 25 августа, в штате Ракхайн группы боевиков совершили нападения на 26 полицейских постов и на армейскую базу. В результате погибли 59 сотрудников сил безопасности Мьянмы и 12 боевиков. В этой связи правительство провело в штате операции по обеспечению безопасности. В ООН поступили сообщения о том, что в ходе этих операций совершались и продолжают совершаться грубые нарушения прав человека.

Эксперты ООН заявили, что у них имеются "заслуживающие доверия данные о серьезных нарушениях прав человека и злоупотреблениях, совершенных в отношении представителей общины рохинджа". Речь идет, в том числе, о внесудебных казнях, чрезмерном применении силы, пытках, жестоком обращении, сексуальном насилии и принудительном перемещении. Поступили сообщения о том, что военные сожгли порядка 200 деревень и разрушили десятки тысяч домов.