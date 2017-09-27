Боевики ИГ атаковали армейские позиции на западе Ирака, погибли 7 военных

В результате серии атак боевиков террористической группировки ИГ в иракской провинции Анбар в среду, 27 сентября, погибли по меньшей мере семь военнослужащих, ранения получили 16 солдат и офицеров ВС Ирака. Об этом сообщает Al Jazeera.

По данным источника катарского телеканала в иракских службах внутренней безопасности, боевики ИГ атаковали сразу несколько позиций военных в районе проведения операции правительственных войск на западе страны, передает İslam.az со ссылкой на EAdaily.

Бой продолжался несколько часов. Боевики применили свою излюбленную тактику в виде подрыва заминированных автомобилей.

Скоординированные вылазки террористов заставили командование ВС Ирака подтянуть резерв из города Рамади, административного центра провинции Анбар.