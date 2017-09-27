Парламент Ирака поручил вернуть под контроль Багдада нефть в Киркуке

Парламент Ирака поручил правительству вернуть под контроль Багдада нефтяные месторождения в провинции Киркук, сообщает Islam.az со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Правительство должно вернуть северные месторождения в Киркуке и спорных районах под надзор и контроль федерального министерства нефти и не допустить вторжения какой-либо партии, действующей в этих регионах", — говорится в документе.

Как сообщалось ранее, парламент поручил премьеру Хайдеру аль-Абади направить войска в спорные районы Киркука.

25 сентября на севере Ирака состоялся "референдум" о независимости. Окончательные итоги референдума будут оглашены завтра.