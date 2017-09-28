Минобороны РФ: ИГ находится на последней стадии своего существования

Директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Илья Рогачев заявил, что ИГ как «территориальный проект» находится на последней стадии своего существования.

«Ввиду эффективных военных действий, прежде всего со стороны сирийской армии и российских ВКС, «территориальный проект» ИГ находится уже где-то на последней стадии своего существования, территории под контролем ИГ «съеживаются» — сказал Рогачев.

Он отметил, что группировке удается выживать, в том числе, благодаря зарубежному финансированию, и вопрос о невыполнении эмбарго на поставки террористом оружия, введенного СБ ООН, остается открытым, передает İslam.az со ссылкой на «Интерфакс».