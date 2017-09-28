В Греции затонула лодка с мигрантами

Лодка с мигрантами затонула возле греческого острова Кастелоризо недалеко от Турции, погибла девятилетняя девочка, 25 человек спасены, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, трагедия произошла на рассвете в море к северо-западу от Кастелоризо. Лодка с неизвестным до сих пор числом беженцев затонула из-за плохой погоды.

Шестерых беженцев, в том числе троих детей, подняли на корабль европейского агентства по контролю границ Frontex. Спасенная девятилетняя девочка почувствовала себя плохо, ее перевезли в больницу в Кастелоризо, где, несмотря на усилия врачей, она умерла.

Еще 20 человек смогли самостоятельно добраться до острова, где их заметили с яхты и сообщили в береговую охрану.

Сейчас в море продолжается поисково-спасательная операция, в ней задействованы вертолет военной авиации и два корабля береговой охраны.