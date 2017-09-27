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Сегодняшний гость рубрики "Короткая проповедь" - теолог гаджи Самир Агаев.
Гаджи Самир Агаев: "Связь с Кораном" Видео
Минобороны РФ: ИГ находится на последней стадии своего существования
Были ли сподвижники в рядах войска Йезида в Кербеле? Ислам в вопросах
В Йемене количество больных холерой превысило 700 тысяч человек
Парламент Ирака поручил вернуть под контроль Багдада нефть в Киркуке
Исторические корни восстания Ашуры
Впервые в истории ОИС: Доклад «О положении мусульманской молодежи» Фотолента
Кого называют «ахли-суффа»? Ислам в вопросах
Опубликованы предварительные результаты референдума, состоявшегося на севере Ирака
Шехиды Кербала неарабского происхождения
Кто из сподвижников впервые открыто прочитал аяты Корана перед мушриками Мекки? Ислам в вопросах
Цены на бензин в КНДР выросли в три раза из-за санкций
В Керкуке объявлено чрезвычайное положение
Президент Азербайджана: «Теракты, совершенные прикрывающимися именем ислама силами, являются самой большой несправедливостью к мусульманам»