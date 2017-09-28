В Азербайджане в день Ашуры будет проведена акция по сдаче крови

1 октября в связи с днем Ашура по инициативе Управления Мусульман Кавказа (УМК) будет проведена акция по сдаче крови.
Как сообщили в Управлении, акция в целом охватит 17 мечетей и мест поклонения в Баку и регионах:
мечеть Тезе Пир,
мечеть Гаджи Солтанали,
Гарачухурская мечеть
Джума мечеть в Ичеришехер
мечеть в поселке Кешля в Низаминском районе
Джума мечеть в городе Сумгаит
мечеть Имамзаде в городе Гянджа
мечеть Гейдара в городе Мингячевир,
центральная мечеть Джума в городе Шеки
Боюкбазарская Джума мечеть в городе Лянкяран
Джума мечеть в городе Барда
мечеть Аждарбей в Насиминском районе
мечеть Рагимы Ханум в Сабунчинском районе
мечеть Абульфазли Аббас в городе Гёйчай
мечеть Ардабил в Губинском районе.