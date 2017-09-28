В Азербайджане в день Ашуры будет проведена акция по сдаче крови

1 октября в связи с днем Ашура по инициативе Управления Мусульман Кавказа (УМК) будет проведена акция по сдаче крови.

Как сообщили в Управлении, акция в целом охватит 17 мечетей и мест поклонения в Баку и регионах:

мечеть Тезе Пир,

мечеть Гаджи Солтанали,

Гарачухурская мечеть

Джума мечеть в Ичеришехер

мечеть в поселке Кешля в Низаминском районе

Джума мечеть в городе Сумгаит

мечеть Имамзаде в городе Гянджа

мечеть Гейдара в городе Мингячевир,

центральная мечеть Джума в городе Шеки

Боюкбазарская Джума мечеть в городе Лянкяран

Джума мечеть в городе Барда

мечеть Аждарбей в Насиминском районе

мечеть Рагимы Ханум в Сабунчинском районе

мечеть Абульфазли Аббас в городе Гёйчай

мечеть Ардабил в Губинском районе.