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В Турции арестовано 117 военнослужащих

В турецкой провинции Измир в результате операции против террористической группировки Фетхуллаха Гюлена (FETÖ) арестовано 117 военнослужащих.

Как передает Islam.az со ссылкой на турецкие СМИ, информацию об этом распространил Генштаб Вооруженных сил страны.

Операция была проведена в 45 провинциях Турции.

Сообщается, что было принято решение об аресте 268 человек. Сотрудники измирского отдела по борьбе с терроризмом провели одновременные операции по большому количеству адресов. В результате были задержаны 117 человек. Это офицеры и прапорщики Генштаба, береговой охраны и сил жандармерии.

Задержанные обвиняются в попытке государственного переворота 15 июля 2016 года и в членстве в FETÖ.


Опубликовано:29 Сентябрь, 2017  12:00, ]]>Печать]]>
 
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