Постпред США при ООН обвинила власти Мьянмы в этнических чистках

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли обвинила в четверг власти Мьянмы в проведении "жестокой, последовательной кампании" с целью избавиться от мусульман народности рохинджа - этнического меньшинства, проживающего в штате Ракхайн на западе страны.

Как передает İslam.az со ссылкой на TASS, выступая на заседании Совета Безопасности, американский дипломат призвала страны приостановить поставки оружия мьянманским властям.

Мы не должны бояться называть действия властей Мьянмы тем, чем они являются на самом деле: жестокой, последовательной кампанией по зачистке страны от этнического меньшинства", - сказала Хейли. По ее словам, высокопоставленным лидерам страны, которые многим пожертвовали ради открытой демократической Мьянмы, должно быть стыдно за происходящее.

Ситуация в Ракхайне, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась после нападения боевиков на опорные пункты полиции 25 августа. После этого силы безопасности республики начали в регионе силовую операцию. По последним данным, столкновения унесли жизни свыше 400 человек, более 500 тысяч рохинджа бежали в соседний Бангладеш.