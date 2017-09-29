«Джебхат ан-Нусра» пополнила ряды боевиками из Израиля

Террористическая группировка «Хейат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра») пополнила ряды 20 боевиками из Израиля в провинции Кунейтра, сообщает военный источник.

Как передает İslam.az со ссылкой на ФАН, отряд боевиков вошел на территорию Сирии через пограничный переход «Телль-Акаша».

Предполагается, что террористы планируют атаки на позиции правительственных войск САР в этом районе с целью расширить зону контроля над участком дороги Дамаск – Эль-Кунейтра.

Незаконные вооруженные формирования, в том числе «Ан-Нусра», контролируют больше половины провинции. Многие эксперты считают, что поддержку боевикам, в частности, оказывает израильская сторона, которая имеет давний территориальный конфликт с официальным Дамаском, связанный с Голанскими высотами.