Иностранцы спешно покидают Курдистан

Спокойная обстановка сохраняется в аэропортах Иракского Курдистана, полёты из которых по распоряжению иракских властей будут закрыты с вечера пятницы, однако иностранцы спешат покинуть регион до того, как закроют авиасообщение, передаёт İslam.az со ссылкой на РИА Новости.

В аэропорту Эрбиля скопилось много пассажиров, которые торопятся вылететь до прекращения полётов. Многие приехали в аэропорт без билета, надеясь купить его непосредственно перед полётом. Помещения авиаузла украшены флагами Курдистана. Значки в форме территории автономии есть и у сотрудников авиагавани. Флагов Ирака здесь нет.

Авиакомпании пока продолжают летать в Курдистан, в том числе из Турции. Так, сейчас из Эрбиля можно улететь в Стамбул и Газиантеп (Турция), а также в Амман, Шарджу, Бейрут и другие города. Однако в справочной аэропорта РИА Новости подтвердили, что с 18.00 по местному времени все полёты отсюда будут прекращены.

Пассажиры в очередях обсуждают последние события — многие специально поменяли свои планы, чтобы улететь в пятницу. В частности, в аэропорту Эрбиля сейчас много европейцев - сотрудников нефтяных компаний, работающих в Курдистане, а также журналистов и работников некоммерческого сектора.