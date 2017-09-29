Председатель комитета: Проведение религиозных мероприятий вне мечети недопустимо

"Во время связанных с имамом Хусейном траурных мероприятий в месяц Мухаррам должны соблюдаться законы Азербайджанской Республики".

Об этом, как передает islam.az со ссылкой на Report, сказал председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

По его словам, связанные с месяцем Мухаррам мероприятия должны проводиться только в мечетях и атрибуты религиозного характера должны быть только внутри мечети: "Сейчас месяц Мухаррам. 1 октября - день Ашура. В связи с этим есть фетва Управления мусульман Кавказа, в которой отразились правила и все мероприятия, запланированные в месяц Мухаррам. До сегодняшнего дня эти рекомендации соблюдались в мечетях. Проводить в месяц Мухаррам связанные с имамом Хусейном траурные мероприятия вне мечети недопустимо. Что же касается мероприятий, сопровождающихся самобичеванием, уже несколько лет подобное встречается в нашей стране довольно редко. По инициативе УМК проводятся акции сдачи крови. В целом, связанные с имамом Хусейном траурные мероприятия поощряют героизм, патриотизм и храбрость. Поэтому мы должны постараться, чтобы в этот день чтили память погибших в Карабахе и отдавших жизнь за территориальную целостность Азербайджана шехидов. На связанных с имамом Хусейном траурных мероприятиях не следует только плакать и впадать в пессимизм. Нужно показать, что это в то же время является образцом героизма".