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Губернатор Дейр-эз-Зора: Запад хочет захватить нефть САР, а не победить ИГ

Западные государства стремятся получить контроль над нефтяными и газовыми ресурсами САР под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ, заявил в интервью РИА Новости губернатор провинции Мохаммед ас-Самра.

"Говоря о так называемой западной американской коалиции, у нее одна цель — скрывать правду от общества. Но картина проясняется все больше и больше. И европейское сообщество начинает понимать соучастие их лидеров в поддержке террористов… Основная цель — это контроль над экономикой Сирии, в первую очередь (над) нефтяными и газовыми ресурсами", — сказал ас-Самра, передает İslam.az.

Губернатор также заявил, что военные "Сирийских демократических сил" (СДС), находящиеся сегодня на севере Дейр-эз-Зора, действуют в интересах США. "Это не секрет. Даже в вопросе их противостояния с ИГ, к примеру, в Ракке, (это) было не более чем театральная постановка. ИГ оставляло территории, которые занимали СДС, и так происходила смена ролей. Так как они все — союзники США и так называемой коалиции", — добавил губернатор.

Ас-Самра напомнил, что силы международной коалиции во главе с США нанесли удар по сирийской армии в 2016 году на высотах Сарда (юго-восток Дейр-эз-Зора). После этого террористы предприняли мощную атаку и практически окружили базу ВВС САР. Кроме того, несколько месяцев назад на востоке провинции Хомс силы коалиции нанесли авиаудар по правительственным войскам, препятствуя их выходу к иракской границе. Как и в Дейр-эз-Зоре, боевики воспользовались ситуацией и предприняли попытки наступления.


Опубликовано:29 Сентябрь, 2017  16:31, ]]>Печать]]>
 
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