ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Дозволено ли проклинать Йезида? Дозволено ли проклинать Йезида?
В Азербайджане отмечается месяц Мухаррам (Фотолента) В Азербайджане отмечается месяц Мухаррам (Фотолента)
Азербайджанский ребенок на улицах Ирака: Азербайджанский ребенок на улицах Ирака: "Моя мама сгорела" (Видео)
Были ли сподвижники в рядах войска Йезида в Кербеле? Были ли сподвижники в рядах войска Йезида в Кербеле?
Шехиды Кербала неарабского происхождения Шехиды Кербала неарабского происхождения

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Сен.2017
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Новости » Новости по стране

Армяне нарушили режим прекращения огня 158 раз за сутки

Подразделения ВС Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 158 раз.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Бердаван, Барекамаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Айгепар, Мосесгех, Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гаймаглы, Джафарли, Бала Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Алибейли, Агдам, Агбулаг, Мунджуглу и на безымянных высотах на территории Товузского района, в селах Геяли, Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных cил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Немирли, Шыхлар, Баш Карвенд, Абдинли, Гарагашлы, Сарыджалы, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.


Опубликовано:30 Сентябрь, 2017  11:23, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
28 Сентябрь, 2017
В Азербайджане в день Ашуры будет проведена акция по сдаче крови
28 Сентябрь, 2017
Мубариз Гурбанлы: До сих пор мы не встречали какое-либо правонарушение в связи с месяцем Мухаррам
28 Сентябрь, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 139 раз за сутки
27 Сентябрь, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 131 раз за сутки
26 Сентябрь, 2017
Цены на бензин в КНДР выросли в три раза из-за санкций

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
30 Сентябрь, 2017
Армия Сирии отбила атаку боевиков ИГ в районе Дейр эз-Зор
30 Сентябрь, 2017

Число беженцев из Мьянмы превысило 500 тыс. человек
30 Сентябрь, 2017

Существуют ли религиозные указания о приготовлении в день Ашура блюда под названием "хадик"? Ислам в вопросах
30 Сентябрь, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 158 раз за сутки
30 Сентябрь, 2017

Сегодня день Тасуа, а завтра, 1-го октября – Ашура
29 Сентябрь, 2017

Азербайджанский ребенок на улицах Ирака: "Моя мама сгорела" (VİDEO)
29 Сентябрь, 2017

Губернатор Дейр-эз-Зора: Запад хочет захватить нефть САР, а не победить ИГ
29 Сентябрь, 2017

В результате взрыва у мечети в Кабуле 5 человек погибли
29 Сентябрь, 2017

Председатель комитета: Проведение религиозных мероприятий вне мечети недопустимо
29 Сентябрь, 2017
Иностранцы спешно покидают Курдистан
29 Сентябрь, 2017

Эрдоган предложил США обменять Гюлена на американского пастора
29 Сентябрь, 2017

«Джебхат ан-Нусра» пополнила ряды боевиками из Израиля
29 Сентябрь, 2017
В коалиции США утверждают, что лидер ИГ Аль-Багдади жив
29 Сентябрь, 2017
Постпред США при ООН обвинила власти Мьянмы в этнических чистках
29 Сентябрь, 2017

В Турции арестовано 117 военнослужащих
29 Сентябрь, 2017

Кто похоронил шехидов в Кербеле? Ислам в вопросах
29 Сентябрь, 2017
В Сомали при нападении боевиков погибли по меньшей мере 17 военных
29 Сентябрь, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 134 раза за сутки
28 Сентябрь, 2017

Иракские войска ждут приказа о наступлении на Курдистан
28 Сентябрь, 2017

Драка в парламенте Уганды Видео
28 Сентябрь, 2017
Российская авиация не дала боевикам вырваться из «Акербатского котла»
28 Сентябрь, 2017
В Азербайджане в день Ашуры будет проведена акция по сдаче крови
28 Сентябрь, 2017

Гаджи Самир Агаев: "Связь с Кораном" Видео
28 Сентябрь, 2017
В Греции затонула лодка с мигрантами
28 Сентябрь, 2017

Минобороны РФ: ИГ находится на последней стадии своего существования
28 Сентябрь, 2017

Были ли сподвижники в рядах войска Йезида в Кербеле? Ислам в вопросах
28 Сентябрь, 2017
Мубариз Гурбанлы: До сих пор мы не встречали какое-либо правонарушение в связи с месяцем Мухаррам
28 Сентябрь, 2017

В Йемене количество больных холерой превысило 700 тысяч человек
28 Сентябрь, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 139 раз за сутки
27 Сентябрь, 2017

Парламент Ирака поручил вернуть под контроль Багдада нефть в Киркуке
27 Сентябрь, 2017
Боевики ИГ атаковали армейские позиции на западе Ирака, погибли 7 военных
© 2017 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com