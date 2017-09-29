Читатель спрашивает: Существуют ли религиозные указания о приготовлении в день Ашура блюда под названием "хадик"?

Традиция приготовления специального блюда в день Ашуры есть у многих мусульманских народов. Однако причины у каждого народа разъясняются по-разному. Например, турки связывают блюдо «ашуре» с именем пророка Нуха (а), и приготовление и раздачу этого блюда проводят не как траурное мероприятие, а как праздник. В Азербайджане же традиционно из плодов бобовых растений готовится «хадик» и раздается соседям и родственникам. Согласно народному верованию, будто в период пребывания пленников Ахли-бейта в развалинах Шама, дети начали плакать от голода. Но никаких продуктов не было, и поэтому, чтобы как-то успокоить детей, Госпожа Зейнаб бросила в кастрюлю горсть камней и, сказав, что скоро еда будет готова, успокоила их. Однако по воле Аллаха произошло чудо, камни превратились в плоды бобовых, и еда была приготовлена. Конечно же, достоверность этого события сомнительна, и оценивается лишь как легенда.