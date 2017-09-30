Сейид Пейман: "Ах, Кербела!" (Видео)

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Сегодня день Тасуа... Траурный день для Ахли-бейта (а), для тех, кто любит Ахли-бейт (а)...
Деяния в день Ашуры
Сейид Пейман: "Ах, Кербела!" В связи с днем Тасуа
Число беженцев из Мьянмы превысило 500 тыс. человек
Существуют ли религиозные указания о приготовлении в день Ашура блюда под названием "хадик"? Ислам в вопросах
Сегодня день Тасуа, а завтра, 1-го октября – Ашура
Азербайджанский ребенок на улицах Ирака: "Моя мама сгорела" (VİDEO)
Губернатор Дейр-эз-Зора: Запад хочет захватить нефть САР, а не победить ИГ
В результате взрыва у мечети в Кабуле 5 человек погибли
Председатель комитета: Проведение религиозных мероприятий вне мечети недопустимо
Эрдоган предложил США обменять Гюлена на американского пастора
«Джебхат ан-Нусра» пополнила ряды боевиками из Израиля
В Турции арестовано 117 военнослужащих
Кто похоронил шехидов в Кербеле? Ислам в вопросах
Иракские войска ждут приказа о наступлении на Курдистан
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Гаджи Самир Агаев: "Связь с Кораном" Видео
Минобороны РФ: ИГ находится на последней стадии своего существования
Были ли сподвижники в рядах войска Йезида в Кербеле? Ислам в вопросах
В Йемене количество больных холерой превысило 700 тысяч человек