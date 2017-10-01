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Сегодня, 1-го октября, день Ашуры

Сегодня 10-й день месяца Мухаррам по хиджре – день Ашуры.

Именно в этот день в 61-м году по хиджре Имам Хусейн (а), внук Пророка Мухаммеда (с), сын имама Али (а) и дочери Пророка (с) Ее Светлости Фатимы (с.а), а также его немногочисленные сторонники стали шехидами в неравном бою с 30-титысячным войском Йезида в пустыне Кербела.

Несмотря на то, что минуло 14 веков с той страшной трагедии, каждый год миллионы мусульман во всем мире отмечают эту скорбную дату.

В связи с днем Ашуры islam.az приносит глубокие соболезнования всем мусульманам мира.


Опубликовано:1 Октябрь, 2017  09:50, ]]>Печать]]>
 
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