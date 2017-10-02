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ФСБ России задержала планировавших теракт террористов ИГ

ФСБ России пресекла деятельность организации ИГ на территории Московского региона, об этом сообщает ведомство.

«Руководство указанной террористической ячейкой осуществляли иностранные эмиссары. В её деятельности участвовали граждане Российской Федерации из Северо-Кавказского региона, которые являются сторонниками насильственного объединения всех мусульман в целях создания так называемого Всемирного исламского халифата», — говорится в поступившем в RT пресс-релизе.

Отмечается, что в настоящее время в отношении задержанных решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает İslam.az.

Силовики задержали всех членов ячейки. У экстремистов изъяли два самодельных взрывных устройства большой мощности, два пистолета ПМ-9мм, две гранаты РГД-5, средства связи и компоненты для изготовления взрывчатки.

Как сообщили в ФСБ, задержанные готовились совершить в сентябре 2017 года «резонансные террористические акты в форме взрывов в местах массового скопления людей и на объектах транспортной инфраструктуры».


Опубликовано:2 Октябрь, 2017  12:28, ]]>Печать]]>
 
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