В Йемене сбит американский беспилотник

Члены движения «Ансаруллах» (хуситы) в Йемене сняли поражение американского разведывательно-ударного беспилотника MQ-9 Reaper. Видео опубликовал телеканал Al-Masirah.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, на записи виден запуск зенитной ракеты и момент, когда она попадает в летательный аппарат. В конце видео запечатлена толпа людей, стоящих рядом с горящими обломками беспилотника.

Ранее сообщалось, что MQ-9 Reaper сбили в районе к северу от Саны. Хуситы заявили, что он, вероятно, выполнял разведывательный полет.