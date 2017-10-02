Церемонии Ашуры состоялись в рамках соответствующих законов - Госкомитет

В этом году в Азербайджане церемонии Ашуры состоялись в рамках соответствующих законов, на основе фетв, принятых Управлением мусульман Кавказа (УМК).

Об этом в ответ на запрос Report заявил заведующий отделом по работе с религиозными структурами Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Алигейдар Зульфугаров.

Он отметил, что в соответствии с планом мероприятий, разработанным Государственным комитетом по работе с религиозными образованиями в связи с мероприятиями Маггерамлик были осуществлены соответствующие меры в координации с УМК, местными органами исполнительной власти и правоохранительными органами осуществлены меры для проведения церемоний Ашуры в текущем году в цивилизованной форме, в соответствии с национальными обычаями и традициями.

По словам заведующего отделом, согласно предварительным результатам проведенных мониторингов, общему анализу поступившей информации, в этом году церемонии Ашуры в целом прошли стабильно, никаких серьезных нарушений допущено не было: "В некоторых местах были зарегистрированы небольшие негативные случаи, но они не повлияли на общий ход церемоний. Так, за короткий срок были приняты меры по их устранению".

А.Зульфугаров отметил, что в отдельных случаях частными лицами наблюдались случаи нанесения себе увечий цепями и в этими лицами в этом направлении были проведены профилактические беседы.

Наблюдения показывают, что некоторые родители из-за своего невежества не только сами участвуют, но и вовлекают своих детей в такие грешные с религиозной точки зрения деяния, что создает серьезные препятствия обучению подрастающим поколением национально-духовных ценностей в здоровом духе".