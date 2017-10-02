ИГ взяло на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе

Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе.

Как сообщает İslam.az со ссылкой на «Reuters», в террористической группировке утверждают, что подозреваемый «несколько месяцев назад принял ислам».

Напомним, стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил между аэропортом и отелем-казино «Mandalay Bay». Погибли более 50 человек, около 400 пострадали. Во время задержания преступник покончил с собой.

Стрелком оказался 64-летний местный житель Стивен Пэддок, во время задержания он покончил с собой. Мужчина стрелял с 32-го этажа гостиничного комплекса «Mandalay Bay Hotel» по посетителям фестиваля. До этого случая Пэддок не попадал в поле зрения полиции Невады. В его гостиничном номере, где он жил с 28 сентября, нашли по меньшей мере десять единиц оружия.