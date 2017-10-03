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В Сирии ликвидированы более 300 боевиков

В течение двоих суток на восточном берегу Евфрата были убиты 304 боевика террористической группировки "Исламское государство", более 170 террористов ранены.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В течение последних двух суток авиацией ВКС России продолжалось уничтожение группировки ИГИЛ на восточном берегу Евфрата. Подтвержденные потери террористов в данном районе составили 304 боевика убитыми и более 170 ранеными", - сказал И.Конашенков.


Опубликовано:3 Октябрь, 2017  09:53, ]]>Печать]]>
 
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