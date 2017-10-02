Читатель спрашивает: Сколько детей было у имама Хусейна (а)?

От пяти жен у имама Хусейна было 4 сына и 2 дочери. Старшего сына звали Али Акбар. Его матерью была Умми-Лейла Сагафиййа. Али-Акбар стал шехидом в Кербела, примерно, в 36 лет. Внешне он был очень похож на Пророка (с).

Средним сыном имама Хусейна (а) является имам Зейнульабидин. Его матерью была Шахрабану, дочь последнего сасанидского правителя.

Джафар, родившийся от женщины племени Бани-Гузаа, умер еще при жизни отца.

От женщины по имени Рубаб у имама родился сын Али Аскар (настоящее имя Абдуллах), которого поразили стрелой в Кербела, и дочь по имени Сакина. Она была пленена в Кербела.

Вторую дочь имама звали Фатима. Она не присутствовала в Кербела, и осталась в Медине из-за болезни.

Информация о наличии у имама дочери по имени Ругайаа, которая будто умерла в развалинах Дамаска после того, как увидела отрубленную голову своего отца, является противоречивой.