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Российские саперы приступили к разминированию Дейр-эз-Зора

В освобожденном Дейр-эз-Зор специалисты Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации приступили к разминированию дорог, ведущих к социально-значимым объектам города — здравоохранения, водо- и энергоснабжения.

Как передает İslam.az со ссылкой на EADaily, об этом сообщил генерал-лейтенант Сергей Кураленко во время брифинга Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

По его словам, в интересах обеспечения безопасного прохождения гуманитарных конвоев, российскими саперами ведется очистка дорог и прилегающих к ним зданий на подъезде в город.

Российский генерал отметил, что в течение суток проверено и разминировано 3,5 км дорог, 81 здание и 21 гектар территории города. При этом обнаружено и уничтожено 900 взрывоопасных предметов, из них промышленного производства — 694 штуки.


Опубликовано:3 Октябрь, 2017  13:36, ]]>Печать]]>
 
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