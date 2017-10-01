Намаз на поле брани

Вот уже несколько часов продолжалась кровавая битва в Кербела. Приблизительно 50 сподвижников Имама Хусейна (а) стали шехидами при отражении первой атаки противника. Остальные же выходили по очереди на поле брани и до дна осушали кубок с шербетом шехидства.

Кроме представителей Ахли-бейта вокруг Имама осталась горстка людей.

Настало время намаза зохр. Один из соратников Имама Хусейна (а) – Абу Сумама Амр ибн Абдуллах Сейдави обратился к Его Светлости: «О, потомок Пророка! Враги, жаждущие твоей смерти, приближаются к своей цели. Пока я жив, не дам этому свершится. Но очень хотел бы совершить свой последний намаз при твоем имаматстве». Чтобы уточнить, настало ли время намаза, Имам Хусейн (а) взглянул на небо, а затем обратился к Абу Сумаме: «Ты напомнил мне о намазе. Пусть по воле Аллаха ты будешь в одном ряду с совершающими намаз и поминающими Его (Аллаха)!».

Затем Имам распорядился договориться с врагом о временном перемирии, чтобы совершить намаз. Однако когда весть дошла до войска Омара ибн Сада, один из его знатных полководцев, Хусайн ибн Тамим закричал: «О, Хусейн! Аллах не примет твой намаз!». Пожилой соратник Имама Хусейна (а), Хабиб ибн Мазахир разгневанно ответил: «Намаз потомка Пророка не будет принят, а твой намаз будет принят?!». Затем он напал на врага. От его удара Хусайн ибн Тамим упал с коня, и ему чудом удалось спастись от смерти.

Хабиб, которому было 75 лет, в день Ашура умертвил более 60-ти врагов, а сам был убит Бадилом Тамимом. Хабиб был настолько храбр, что враг отрезал его голову и повесил на шею своего коня, чем очень гордился.

Имам Хусейн (а) разделил оставшихся в живых сподвижников на две группы. Сначала первая группа совершила при его имаматстве намаз зохр (в виде намаза ховф). В это время вторая группа охраняла совершающих намаз от нападений врага. Затем таким же образом совершила намаз и вторая группа. В ходе намаз два сподвижника – Саид ибн Абдуллах Ханафи и Зухейр ибн Гейн Баджали охраняли Имама Хусейна (а) от стрел противника.

Саид ибн Абдуллах Ханафи считался одним из близких людей Ахли-бейта. Он доставил одно из писем о верности жителей Куфы Имаму, а затем, присягнув Муслиму, доставил его письмо Имаму в Мекку. С тех пор он остался рядом с Имамом Хусейном (а), сопроводив его в Кербелу. В ночь Ашура, когда Имам Хусейн (а) объявил своим сторонникам, что те могут уйти, не вступая наутро в бой, Саид решительно заявил о своем решении остаться и до последнего вздоха биться за Имама.

Во время намаза Саид грудью прикрывал Имама от вражеских стрел. Как только намаз был завершен, Саид без сил рухнул на землю. Умирая, он открыл глаза, и прошептал: «О, внук Пророка! Исполнил ли я до конца свой обет?». Имам ответил: «Да, ты попадешь в Рай раньше меня». Как пишут историки, на теле Саида были бесчисленные раны от копей, кроме того, в него вонзилось 13 стрел.

Напомнивший Имаму Хусейну (а) о времени наступления намаза и получивший его благословение Абу Сумама Амр ибн Абдуллах Сейдави же был одним из последних сподвижников, отправившимся на поле брани.

Абу Сумама был доверенным человеком Муслима в Куфе, занимался сбором и подготовкой оружия для него. После того как Муслим ибн Агль стал шехидом, Абу Сумама бежал из города и отправился к Имаму Хусейну (а). Некоторые историки пишут, что в день Ашура он получил тяжелое ранение головы и потерял сознание. Родственники выходили его, но он умер через год после трагедии в Кербела. Однако более достоверные источники утверждают, что Абу Сумама вышел на поле битвы одним из последних, мужественно сражался и был убит своим двоюродным братом Гейс ибн Абдуллахом (между ними была давняя вражда).