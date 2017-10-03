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Российские депутаты читают молитвы, а у нас...

Глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова заявила, что обсудит с членами комитета возможное изменение в регламент ГД по поводу чтения молитв в начале и в конце заседания рабочих групп.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, ранее в Госдуме проходило заседание межфракционной группы депутатов по защите христианских ценностей, в начале и по итогам которого участники хором читали молитвы. При этом данный ритуал происходит во время каждого заседания данной группы.

«У нас в регламенте такие нормы не прописаны, но не прописаны, потому что таких вопросов никогда не возникало. Но этого, я считаю, быть не должно. Так что здесь есть предмет для раздумий», — заявила Савастьянова РИА Новости.

Она уточнила, что обсудит данную ситуацию с членами комитета, чтобы понять, «есть ли предмет для обсуждения».

Вот так. Интересно, как отреагируют на подобную информацию некоторые наши депутаты, которые никак не могут смириться с тем, что народ чтит свою историю и моральные ценности? Может обвинят и российских коллег в невежестве, отсталости и необразованности? Хотя, в это верится с трудом, для этого нужна смелость. Это вам не свой народ поносить...

Сегодня во всем мире интеллигенция и передовые умы народов прилагают макисмум усилий, чтобы моральные ценности, прошедшие испытания веками, не затерялись в современном мире хаоса и сверхскоростей. К сожалению некоторые наши "умники" прилагают не меньшие усилия, чтобы получить максимальный результат, только с точностью наоборот: стереть из памяти народа его историю, его нравственные, духовные и религиозные ценности. Но победит то, как всегда и случается, именно история. Иншаллах...


Опубликовано:3 Октябрь, 2017  18:42, ]]>Печать]]>
 
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