Читатель спрашивает: Где похоронена благословенная голова имама Хусейна (а)?

В этом вопросе между мусульманскими учеными есть разногласия. В различных источниках указывается, что отрубленная благословенная голова имама Хусейна (а) захоронена в Кербела или Дамаске, и даже в Медине, Наджафе или Каире. Согласно некоторым преданиям, головы шехидов Кербелы были привезены вместе с пленниками в Дамаск, где и были преданы земле. Однако, согласно преобладающему мнению, голова имама Хусейна (а) была похоронена рядом с его телом в Кербела, а похоронил ее имам Зейнульабидин (а) при возвращении из Дамаска. В книге Сейида ибн Тавуса «Лухуф», которая считается одной из самых достоверных источников о трагедии в Кербела, также отмечается наличие различных мнений по данному вопросу. Однако вместе с тем предпочтение отдается последней версии.