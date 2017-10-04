ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Деяния в день Ашуры Деяния в день Ашуры
Существуют ли религиозные указания о приготовлении в день Ашура блюда под названием Существуют ли религиозные указания о приготовлении в день Ашура блюда под названием "хадик"?
Мерсийе по случаю дня Ашуры Мерсийе по случаю дня Ашуры
Сейид Пейман: Сейид Пейман: "Ах, Кербела!" (Видео)
Сегодня день Тасуа, а завтра, 1-го октября – Ашура Сегодня день Тасуа, а завтра, 1-го октября – Ашура

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Окт.2017
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Новости » Новости по миру

Лавров: Турция и Иран играют ключевую роль в стабилизации ситуации в Сирии

Турция и Иран играют ключевую роль в стабилизации ситуации в Сирии и Ираке, наращивание внешнеполитического взаимодействия Москвы, Анкары и Тегерана отвечает интересам стран Ближнего Востока. Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Наше практическое сотрудничество на всех уровнях, межведомственные рабочие контакты, проводимые в ежедневном режиме, убедительно свидетельствуют о том, что Турция и Иран играют, в полном смысле этого слова, ключевую роль с точки зрения стабилизации ситуации в Сирии и Ираке", — заявил он в интервью межарабской газете "Аш-Шарк Аль-Аусат".

По словам Лаврова, "с учетом сложного и многопланового характера вызовов, с которыми сталкивается Ближний Восток, наращивание внешнеполитического взаимодействия Москвы, Анкары и Тегерана отвечает интересам всех государств региона".

"Настроены продолжать углубленный обмен мнениями и плотную, энергичную работу с турецкими и иранскими партнерами, прежде всего, в целях противодействия террористическим структурам в Сирии и Ираке, постепенного оздоровления обстановки на Ближнем Востоке в целом", — добавил дипломат.


Опубликовано:4 Октябрь, 2017  09:05, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
4 Октябрь, 2017
Иракская армия готовится к решающему штурму Хавиджи
4 Октябрь, 2017
Минобороны России объявило о ликвидации командования "Джебхат ан-Нусры"
4 Октябрь, 2017
Глава полиции Каталонии обвиняется в призыве к мятежу
4 Октябрь, 2017
Более 40 жертв бойни в Лас-Вегасе находятся в критическом состоянии
4 Октябрь, 2017
Король Испании не признал референдум в Каталонии

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
4 Октябрь, 2017
Иракская армия готовится к решающему штурму Хавиджи
4 Октябрь, 2017
Минобороны России объявило о ликвидации командования "Джебхат ан-Нусры"
4 Октябрь, 2017

Глава Пентагона: США не следует выходить из ядерного соглашения с Ираном
4 Октябрь, 2017
Глава полиции Каталонии обвиняется в призыве к мятежу
4 Октябрь, 2017

Лавров: Турция и Иран играют ключевую роль в стабилизации ситуации в Сирии
4 Октябрь, 2017

Где похоронена благословенная голова имама Хусейна (а)? Ислам в вопросах
4 Октябрь, 2017
Более 40 жертв бойни в Лас-Вегасе находятся в критическом состоянии
4 Октябрь, 2017
Король Испании не признал референдум в Каталонии
3 Октябрь, 2017

Российские депутаты читают молитвы, а у нас... Стоило бы подумать
3 Октябрь, 2017

Намаз на поле брани
3 Октябрь, 2017
Главу Мьянмы не лишат Нобелевской премии из-за убийства мусульман
3 Октябрь, 2017
Российские саперы приступили к разминированию Дейр-эз-Зора
3 Октябрь, 2017
Турция выступила против санкций в отношении Ирана
3 Октябрь, 2017
Число жертв в результате стрельбы в Лас-Вегасе возросло до 59
3 Октябрь, 2017

ООН: с начала 2017 года беженцами стали более 2 млн человек
3 Октябрь, 2017

Сколько детей было у имама Хусейна (а)? Ислам в вопросах
3 Октябрь, 2017

Полиция обнаружила в номере стрелка из Лас-Вегаса 23 единицы оружия
3 Октябрь, 2017

В Сирии ликвидированы более 300 боевиков
3 Октябрь, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 102 раза за сутки
2 Октябрь, 2017

ИГ взяло на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе
2 Октябрь, 2017

Церемонии Ашуры состоялись в рамках соответствующих законов - Госкомитет
2 Октябрь, 2017

В результате стрельбы в Лас-Вегасе погибли 50 человек (Видео)
2 Октябрь, 2017
В Йемене сбит американский беспилотник
2 Октябрь, 2017
ФСБ России задержала планировавших теракт террористов ИГ
2 Октябрь, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 123 раза за сутки
2 Октябрь, 2017

Со дня оккупации Ходжавендского района проходит 25 лет
2 Октябрь, 2017

Что означает эпитет "сараллах", которым именуют имама Хусейна (а)? Ислам в вопросах
2 Октябрь, 2017

Войска США будут находиться в Афганистане еще как минимум 10 лет
2 Октябрь, 2017

Глава Каталонии объявил о результатах референдума
1 Октябрь, 2017

Азербайджан отметил Ашуру ФОТОЛЕНТА
1 Октябрь, 2017

Мерсийе по случаю дня Ашуры
© 2017 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com