Лавров: Турция и Иран играют ключевую роль в стабилизации ситуации в Сирии

Турция и Иран играют ключевую роль в стабилизации ситуации в Сирии и Ираке, наращивание внешнеполитического взаимодействия Москвы, Анкары и Тегерана отвечает интересам стран Ближнего Востока. Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Наше практическое сотрудничество на всех уровнях, межведомственные рабочие контакты, проводимые в ежедневном режиме, убедительно свидетельствуют о том, что Турция и Иран играют, в полном смысле этого слова, ключевую роль с точки зрения стабилизации ситуации в Сирии и Ираке", — заявил он в интервью межарабской газете "Аш-Шарк Аль-Аусат".

По словам Лаврова, "с учетом сложного и многопланового характера вызовов, с которыми сталкивается Ближний Восток, наращивание внешнеполитического взаимодействия Москвы, Анкары и Тегерана отвечает интересам всех государств региона".

"Настроены продолжать углубленный обмен мнениями и плотную, энергичную работу с турецкими и иранскими партнерами, прежде всего, в целях противодействия террористическим структурам в Сирии и Ираке, постепенного оздоровления обстановки на Ближнем Востоке в целом", — добавил дипломат.