Глава Пентагона: США не следует выходить из ядерного соглашения с Ираном

Министр обороны США Джеймс Мэттис считает, что США не следует выходить из договора об ядерной программе Ирана.

«Если мы можем подтвердить, что Иран выполняет договор, и если мы можем прийти к выводу, что это в наших интересах, то нам, безусловно, следует придерживаться его», — сказал он, передает İslam.az со ссылкой на DW.

Глава Пентагона выразил мнение, что президенту США Дональду Трампу следует учитывать это. Он назвал приверженность договору об атомной программе Ирана правильным решением в настоящее время.

Президент США неоднократно критиковал договор с Ираном, называя его одной из самых худших соглашений, когда-либо подписанных Соединенными Штатами, и угрожал выходом из него. Администрация США должна каждые 90 дней информировать Конгресс о том, соблюдает ли Иран взятые на себя обязательства. В следующий раз она должна сделать это 15 октября.