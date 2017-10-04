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Минобороны России объявило о ликвидации командования "Джебхат ан-Нусры"

Российские ВКС ликвидировали командование группировки "Джебхат-ан-Нусра" в ходе специальной операции в Сирии.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По информации нескольких независимых источников, главарь группировки Абу Мухаммед аль-Джуляни лишился руки и находится в критическом состоянии.

Также российская авиация уничтожила 12 полевых командиров "ан-Нусры", в том числе ближайшего помощника аль-Джуляни — начальника службы безопасности группировки Ахмада аль-Гизаи.

По словам Конашенкова, решение об ударе было принято после подтверждения по разным каналам прибытия террористов и начала их совещания. В операции участвовали самолеты Су-34 и Су-35.

В конце сентябре в ведомстве сообщали, что продолжавшиеся в последние недели попытки наступления "Джебхат ан-Нусры" и ИГ на западе и востоке Сирии завершились провалом. При этом боевики понесли самые серьезные потери за последние месяцы. Только с 19 по 29 сентября подтвержденные потери террористов составили 2359 человек убитыми.


Опубликовано:4 Октябрь, 2017  13:45, ]]>Печать]]>
 
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