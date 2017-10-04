Иракская армия готовится к решающему штурму Хавиджи

Командование ВС Ирака заявило о нахождении правительственных войск страны в «финальной стадии» подготовки перед началом непосредственного штурма города Хавиджа в провинции Киркук, который с 2014 года контролирует террористическая группировка ИГ.

Как передает İslam.az со ссылкой на агентство Reuters, иракская армия вышла на подступы к Хавидже спустя два дня после того, как в 30 км от города от боевиков ИГ была очищена бывшая база ВВС Ирака «Рашед». Этот военный объект террористы все последние годы использовали в качестве лагеря для тренировки новобранцев.

Битва за Хавиджу, расположенную в 45 км к юго-западу от города Киркук, стартовала 21 сентября. Под контролем боевиков ИГ остаются несколько анклавов в иракских провинциях Анбар, Киркук, Салах-эд-Дин и Дияла.