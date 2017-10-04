ФСБ: Боевики ИГ хотят создать новую всемирную террористическую сеть

Руководители террористической группировки «Исламское государство» хотят создать новую всемирную террористическую сеть после поражения в Сирии и Ираке.

Как сообщает İslam.az со ссылкой на Газету.ру, об этом заявил глава ФСБ Александр Бортников.

«Практически потерпев поражение в строительстве халифата на территории Сирии и Ирака, главари ИГ и других примкнувших к ней международных террористических организаций в качестве глобальной стратегической задачи определили создание новой всемирной террористической сети», — сообщил он.

По его словам, в настоящее время главари террористов перераспределяют свои силы и средства и целенаправленно «расползаются» за пределы Ближнего Востока.

Ранее Минобороны объявило о ликвидации командования «Джебхат-ан-Нусры».