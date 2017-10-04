Читатель спрашивает: Что такое «шабих»?

Слово «шабих» переводится как «похожий, идентичный». Так называются уличные представления, символически отражающие историю жизни непорочных, в особенности трагедию в Кербела. Обычно основную часть сценария подобных представлений занимали траурные песнопения (новха и мерсийе), в них принимали участие непрофессиональные актеры из простого люда. Обычно шабих продолжался несколько дней, отражая эпизоды из жизни различных людей (шахада Али Акбара, убийство Али Аскера, шахада имама Хусейна (а) и т.д.). В таких представлениях преобладали внешние эффекты, символизм, мелодраматизм. Обычно роли женщин исполняли мужчины.

До установления Советской власти шабих широко был распространен и в Азербайджане. В настоящее время во многих исламских странах шабих демонстрируется в исполнении профессиональных театральных трупп.