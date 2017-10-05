Аятолла Али Хаменеи: Иран и Турция должны не допустить независимости Иракского Курдистана

Иран и Турция должны принять все необходимые меры, чтобы не допустить отделения курдской автономии Ирака в результате прошедшего там референдума.

Об этом на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Тегеране заявил Верховный лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи, сообщает телеканал Al Sumaria.

Как передает İslam.az со ссылкой на ТАСС, по словам Али Хаменеи, "плебисцит в Иракском Курдистане послужил интересам Вашингтона и Тель-Авива, стремящихся создать в регионе новый Израиль". "Иран и Турция должны принять все возможные меры для противостояния этому [созданию независимого государства]", - сказал он.

Президент Турции провел в среду переговоры со своим иранским коллегой Хасаном Роухани. Главы государств в итоговом коммюнике подтвердили приверженность территориальному единству Ирака, отметив готовность поддержать любые шаги федерального правительства для сохранения единства арабской страны.