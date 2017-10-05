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Режим прекращения огня был нарушен 104 раза

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 104 раз.

Как передает İslam.az со ссылкой на сайт Минобороны, армяне с позиций, расположенных в селах Бердаван, Довех, Барекамаван, Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Неркин Кармирахбур, Мосесгех, Чинари, Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кохнегышлаг Агстафинского района, Кемерли, Гаймаглы, Ферехли, Джафарли, Бала Джафарли Газахского района, в селах Алибейли, Агдам, Агбулаг, Мунджуглу Товузского района, в селе Геяли Гядабейского района.

Позиции Вооруженных cил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Ярымджа Тертерского района, Тагыбейли, Шихлар, Баш Гарвенд, Гарагашлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли, Горган, Горадиз Физулинского района и Нюзгяр Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.


Опубликовано:6 Октябрь, 2017  10:33, ]]>Печать]]>
 
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