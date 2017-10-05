Читатель спрашивает: Как зовут четырех основных ангелов и каковы их функции?

Точное количество ангелов Аллаха неизвестно. Все они выполняют определенные указания Аллаха. Однако 4 среди них являются избранными, их именуют «мугаррабун», то есть приближенные к Всевышнему. В Коране хоть и говорится об ангелах «мугаррабун» (Ниса, 172), но их имена не перечисляются. По мнению ученых – толкователей Корана, к ангелам мугаррабун относятся 4 ангела – Джабраиль, Микаиль, Исрафиль и Азраиль (а), а также ангелы, поддерживающие престол Аллаха. У каждого из этих 4-х ангелов есть свои обязанности. Например, Джабраиль доносит до пророков откровения от Аллаха. Микаиль, по велению Аллаха, претворяет в жизнь некоторые процессы во Вселенной. Например, помогает верующим в сражениях, управляет природными катаклизмами. В обязанности Исрафила входит возвещение Конца Света по велению Аллаха. Азраиль же лишает жизни людей, когда наступит назначенный Аллахом для этого срок.