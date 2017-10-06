Трамп: Иран не придерживается духа соглашения по ядерной программе

Иран не придерживается духа соглашения о мирном характере его ядерной программы, США не должны позволить Тегерану получить ядерное оружие.

Как передает İslam.az со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Иранский режим поддерживает терроризм, распространяет насилие, кровопролитие и хаос по всему Ближнему Востоку. Поэтому мы должны положить конец продолжающейся агрессии Ирана и его ядерным амбициям. Они не придерживались духа их соглашения", - сказал он на встрече с военачальниками в Белом доме. На ней, в частности, присутствовал председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд, а также еще двое отставных генералов - министр обороны Джеймс Мэттис и глава аппарата Белого дома Джон Келли.

По словам Трампа, Соединенные Штаты не должны позволить Ирану "получить ядерное оружие". При этом журналисты задали президенту вопрос, какое решение он принял насчет участия США в соглашении с Тегераном. "Вы очень скоро услышите про Иран", - ответил он.

Трамп также отнес ситуацию с Ираном к тем, с которыми Вашингтон должен был разобраться давно. "У нас были вызовы, о которых мы действительно должны были позаботиться давно. Например, Северная Корея, Иран, Афганистан, ИГ и другие ревизионистские силы, угрожающие нашим интересам по всему миру", - заявил президент, указав на "огромный успех", достигнутый в борьбе с ИГ.

Ранее газета The Washington Post сообщила о том, что Трамп на следующей неделе объявит о том, как США будут в дальнейшем выполнять Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. По сведениям издания, Трамп фактически намерен отказаться от этой сделки в ее нынешнем виде. Уточняется, что он, в частности, объявит, что СВПД не отвечает национальным интересам Соединенных Штатов.

Трамп также собирается заручиться поддержкой Конгресса США в этом вопросе. Издание подчеркивает, что такой шаг главы государства может привести к началу процесса возобновления отмененных в связи с реализацией СВПД в 2015 году санкций против Ирана.